Клебо победил в спринте на ЧМ в Оберстдорфе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Спринт классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе выиграл лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 1,30 секунды.

На втором месте оказался норвежский спортсмен Эрик Вальне с отставанием в 0,66 секунды, на третьем с отставанием в 0,80 секунды – их соотечественник Ховард Таугбель.

Российский лыжник Александр Большунов достиг финиша четвертым, а Сергей Устюгов – пятым.

Спортсмены из России выступали под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России, а не страны. Форма лыжников была без триколора и герба. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее Александру Большунову назначили испытательный срок на оставшиеся старты чемпионата мира. Во время январского этапа Кубка мира в Лахти он отмахнулся от финского лыжника палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног.

