Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

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Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера сборной России Олега Перевозчикова.
"Его ближайший преследователь Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа (в Швеции и Чехии. – Прим. ред.), в результате чего уже не сможет догнать Большунова. Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место", – сказал Перевозчиков.
В штабе сборной России подчеркнули, что в Нове-Место может поехать Сергей Устюгов.
В настоящее время все спортсмены продолжают подготовку к чемпионату мира. По словам Перевозчикова, каждый из них готовится к своим конкретным дистанциям, которые будут преодолены ими на соревнованиях.
Ранее Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Спортсмен прошел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.
На прошлом этапе Кубка мира в Лахти Большунов был дисквалифицирован по итогам эстафеты. Завершавший гонку россиянин на финише намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке.
В финишном створе финн помешал россиянину себя обогнать, из-за чего Большунов зацепился лыжей, потерял темп, а затем махнул палкой в сторону соперника.
Александр Большунов победил в гонке на этапе Кубка мира в Фалуне
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