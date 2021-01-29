Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Спортсмен прошел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Крюгер (+1,8), на третьем месте расположился другой норвежец – Шур Рете (+23,9).

Этап Кубка мира в Фалуне завершится 31 января.

На прошлом этапе Кубка мира в Лахти 24 января Большунов был дисквалифицирован по итогам эстафеты. Завершавший гонку россиянин на финише намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал россиянину себя обогнать, из-за чего Большунов зацепился лыжей, потерял темп, а затем махнул палкой в сторону соперника.

Позднее российский спортсмен принес извинения за свое поведение на этапе Кубка мира.