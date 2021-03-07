Путин поздравил лыжника Большунова после гонки на ЧМ в Германии

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER
Президент России Владимир Путин назвал российского лыжника Александра Большунова героем гонки на 50 километров, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что президент направил спортсмену поздравительную телеграмму.
Большунов получил серебряную медаль на чемпионате мира в Германии в конке на 50 километров. Золото досталось норвежскому лыжнику Эмилю Иверсену, а бронза - норвежцу Симену Хегстад Крюгеру.
Однако сама гонка завершилась скандалом. На финишной прямой норвежец Йоханнес Клебо столкнулся с Большуновым, на тот момент лидирующему в марафоне, и сломал ему палку. Затем он пропустил россиянина и Иверсена вперед. Российская сторона подала протест. В результате Клебо был дисквалифицирован, а Большунову присудили второе место.
Ранее российская команда заняла второе место в эстафете 4 по 10 километров. Дистанцию пробежали Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Александр Большунов и Алексей Червоткин.
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