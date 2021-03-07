Теннисист Андрей Рублев завоевал восьмой титул ATP

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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Встреча состоялась в нидерландском Роттердаме, сообщает ТАСС.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянина.

Благодаря восьмой в карьере победе на турнире ATP Рублев стал самым титулованным спортсменом прошлого сезона. Суммарно он выиграл пять турниров под эгидой ассоциации.

На данный момент Рублев занимает восьмую позицию мирового рейтинга.

Ранее другой российский теннисист, Даниил Медведев, дошел до финала Australian Open. В решающем матче он уступил первой ракетке мира Новаку Джокович. Вместе с тем, россиянин официально станет второй ракеткой мира, обойдя Рафаэля Надаля – это произойдет уже 15 марта.

