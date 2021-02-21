Джокович победил Медведева в финале Australian Open

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Первая ракетка мира Новак Джокович в рекордный девятый раз стал победителем Australian Open. В решающем матче он переиграл российского теннисиста Даниила Медведева, передает РИА Новости.

Серб победил со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Для Джоковича новый титул стал 18 в числе наград Большого шлема.

Даниил Медведев на пути к финалу переиграл грека Стефаноса Циципаса, а ранее, на стадии четвертьфинала, дебютанта Андрея Рублева.

Медведев вышел в полуфинал Australian Open вместе с российским теннисистом Асланом Карацевым. Два спортсмена из России достигли этой стадии турнира впервые в истории.

