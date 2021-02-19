Медведев обыграл Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису

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Россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Турнир проходит в Мельбурне.

На корте спортсмены провели 2 часа 9 минут. Судьи засчитали победу Медведева со счетом 6:4, 6:2, 7:5. В финале россиянин встретится с сербом Новаком Джоковичем.

На турнире Australian Open Медведев одержал победу в 20 матчах. В полуфинал вместе с ним вышел теннисист Аслан Карацев.

Медведев обыграл Андрея Рублева в трех сетах на стадии четвертьфинала (7:5, 6:3, 6:2), а Карацев стал первым дебютантом турнира Большого шлема в истории мужского профессионального спорта, который дошел до полуфинала. Он одержал победу в четырех сетах над болгарином Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 61 миллион долларов. С 12 февраля все матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.