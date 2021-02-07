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Спорт

09:47

Cборная России по теннису выиграла АТР Cup

спорт

Фото: ТАСС/Hamish Blair/AP Photo

Мужская сборная России стала обладателем Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом сообщает "Интерфакс".

На турнире, проходящем в австралийском Мельбурне, выступили Андрей Рублев и Даниил Медведев. В финале они встретились с соперниками из Италии.

В первом матче финала Рублев сыграл против Фабио Фоньини (6:1, 6:2). Медведев закрывал финал матчем с Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

Парный матч, где Россию могли представить Евгений Донской и Аслан Карацев, отменили.

В минувшем году ATP Cup также разыграли в Австралии. В том турнире сборная России дошла до полуфинала, где уступила национальной команде Сербии. Эта сборная впоследствии стала победителем соревнования.

Теннисист Даниил Медведев ранее стал первым за 11 лет россиянином, который выиграл Итоговый турнир ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Решающий матч состоялся 22 ноября 2020 года.

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