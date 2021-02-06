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Спорт

17:18

Лыжник Устюгов выступит на чемпионате мира

спорт

Фото: ТАСС/Bildbyran via ZUMA Press/Mathias Bergeld

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов выступит на предстоящем мировом первенстве по лыжным видам спорта. Турнир пройдет в немецком Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта, напоминает ТАСС.

"Буду готовиться к чемпионату мира. Знаю сейчас, что у меня будет как минимум одна гонка – спринт "классикой", – заявил спортсмен.

В субботу, 6 февраля, Устюгов занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Второе место на подиуме завоевал россиянин Глеб Ретивых.

Сергей Устюгов пропустил значительную часть текущего сезона из-за последствий перенесенного коронавируса. В частности, спортсмен не участвовал в первом этапе Кубка мира – однако тренер лыжника Маркус Крамер тогда подчеркнул, что недомогание Устюгова не связано с COVID-19.

Общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам, как стало известно накануне, выиграл Александр Большунов. Ему удалось одержать победу даже несмотря на дисквалификацию из-за скандала с финским лыжником.

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