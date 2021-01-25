Лыжник Мяки отказался подавать заявление в полицию на Большунова

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Финский лыжник Йони Мяки отказался подавать заявление в полицию на россиянина Александра Большунова после столкновения на этапе Кубка мира, сообщает пресс-служба Финской лыжной ассоциации.

В то же время ассоциация планирует сделать запрос в международную федерацию о расследовании инцидента.

После инцидента с российским спортсменом у Мяки опухла рука, рентген показал, что перелома и других травм руки у него нет.

Накануне первую сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали за неспортивное поведение Александра Большунова и лишили третьего места. Спортсмен отреагировал на действия Йони Маки, который на последнем участке дистанции дважды ударил по лыжам соперника. В трансляции гонки было видно, что финский спортсмен подрезал Большунова перед финишным участком.

Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняла третью позицию после гонки, серебро досталось сборной Финляндии. В результате дисквалификации бронзу получили участники второй сборной России – Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов. Что касается Александра Большунова, то он получил личное отстранение.

Большунову 24 года, он лидирует в общем зачете Кубка мира. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира.