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Спорт

08:19

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Александр Волков выиграл бой против Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184 в Лас-Вегасе.

Победу техническим нокаутом Волков одержал в середине второго тайма. После поединка россиянин признался, что очень долго готовился к бою.

На счету Александра Волкова 33 победы и восемь поражений. Оверим выигрывал в поединках 47 раз и 19 раз проигрывал, еще один бой был признан несостоявшимся.

В июне прошлого года Волков потерпел поражение в главном поединке турнира в Лас-Вегасе. Все трое судей отдали победу американцу Кертису Блэйдсу – 49:46, 48:47, 48:46. Перед этим поединком сообщалось, что россиянин мог стать официальным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории в случае победы над Блэйдсом.

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