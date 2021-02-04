Порье согласился на третий поединок с Макгрегором

Фото: ТАСС/Jeff Bottari/Bildbyran via ZUMA Press

Американский боец UFC Дастин Порье заявил, что готов провести третий поединок против ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вы знаете, мы собираемся сделать это в третий раз", – написал американец в своем Twitter-аккаунте.

На данный момент счет в личных встречах бойцов стал равным. В первом бое, в 2014 году, победу нокаутом в первом раунде одержал Конор Макгрегор.

Вторая встреча состоялась на турнире UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в январе нынешнего года. На этот раз победил Порье – поединок закончился техническим нокаутом во втором раунде.

О намерении в третий раз подраться с Дастином Порье заявлял и Конор Макгрегор. По словам ирландского бойца, его оппонент является достойным соперником.

