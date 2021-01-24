Бог дал – бог взял. Как Порье нокаутировал не только Макгрегора, но и его карьеру

Американский боец Дастин Порье на турнире по смешанным единоборствам UFC 257 в Абу-Даби досрочно победил нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как этот бой может похоронить карьеру Печально известного.





Еще несколько лет назад главным лицом UFC был известный почти в любом уголке мира ирландский спортсмен Конор Макгрегор. Его харизма и яркий образ приносили турниру колоссальные деньги. По сути, именно Конор помог UFC стать тем, чем он является сейчас. Но президент абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт был бы плохим менеджером, если бы позволил себе и своему детищу впасть в зависимость от одного-единственного спортсмена.

Вслед за Конором рождались и другие звезды: Хабиб Нурмагомедов, Камару Усман, Исраэль Адесанья, Генри Сехудо, Джастин Гейджи – этот список можно пополнять долго. Конечно, они уступали в популярности и подаче Макгрегору, но найти второго Конора – это как найти второго Марадону. Редко случается так, что вызывающее поведение вместе с громкими заявлениями еще и регулярно подкрепляется высокими результатами. У ирландца это получалось. До поры до времени.

Но стоило Макгрегору осечься в поединке с Нурмагомедовым и образ дал трещину. Весь медийный бэкграунд Печально известного в один миг потерял для UFC всякий смысл. Теперь уже ирландец должен был заслужить реванш с Хабибом. А про титульный бой в ближайший год-два и вовсе можно было забыть. Находиться в роли догоняющего для Конора оказалось в новинку. Поэтому дальше были телодвижения, которые лишь еще больше загоняли Макгрегора в угол.

В какой-то момент ирландский боец объявил о завершении карьеры (во второй раз) и решил посвятить себя бизнесу. Затем Макгрегор вернулся снова – для боя с Дональдом Серроне, который он абсолютно ожидаемо выиграл. Но не добившись реванша с Нурмагомедовым, Конор завершил карьеру в третий раз. Кажется, только маневры в духе прощального тура Scorpions сами по себе стали мемом. А Макгрегора все меньше и меньше воспринимали всерьез.

В конце 2020-го Макгрегор ожидаемо вернулся в UFC, подписав контракт на бой с американцем Дастином Порье. Это тоже был реванш, пусть и не с Хабибом и не для него, а для спортсмена из США. В 2014-м ирландец шел к своему первому титулу, а Порье считали одним из тех, кто мог остановить его в этих планах. Однако реальность многих сильно расстроила – Конор вырубил Дастина уже в середине первого раунда. Поэтому любители смешанных единоборств однозначно ждали ответный поединок, тем более что интерес к нему неожиданно подогрел Нурмагомедов.



"Я посмотрю UFC 257. Пусть эти ребята покажут что-то впечатляющее. Покажите мне что-то впечатляющее и заставьте меня вернуться и драться снова", – цитировал российского бойца Дэйна Уайт.

Сложно сказать, понравился ли поединок Хабибу, но визуально противостояние вышло максимально заряженным и интересным. А закончилось абсолютно неожиданно. С первых же секунд бойцы стали активно прессинговать друг друга. Макгрегор пытался достать Порье дальними ударами, тогда как Дастин акцентировано атаковал правую ногу ирландца лоу-киками. Почти сразу же американский спортсмен попытался перевести битву в партер, но его соперник без особых проблем вернулся в стойку, а под конец раунда и вовсе перехватил инициативу, нанеся несколько мощных ударов в голову Порье.



Второй раунд, казалось, начался с доминирования Макгрегора, но Дастин почти полностью "выключил" ногу Конора и лишил его таким образом скоростных и массированных атак. Тем не менее к середине раунда Порье выглядел измотанным и потерянным. Однако оказалось, что он просто выжидал своего шанса. Как только Печально известный чуть выдохся после десятка ударов руками, которые так и не достигли цели, Дастин начал пробивать оборону Конора. Один из джебов заставил ирландца потеряться, а дальше Порье поймал момент и стал раз за разом наносить точные удары в голову, пока Макгрегора не отправился "спать".

Теперь очевидно, что реванша Конора и Хабиба уже не будет. Поэтому и возвращение Нурмагомедова в октагон маловероятно. Во всяком случае Орел в инстаграме уже попрощался с Дэйной Уайтом, недвусмысленно написав слова благодарности. "Вы можете его любить или ненавидеть, но вы должны его уважать. Этот парень строит этот спорт, UFC. Спасибо за все, Дэйна Уайт. Я тебя сильно уважаю".

При этом Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время (хотя кто знает?). Но если так, то Конору явно придется пахать сильнее прежнего, чтобы вернуться на былые высоты. И искать мотивацию и других сильных соперников, кроме Хабиба. Иначе придется отправляться на пенсию уже в принудительном порядке. Потому что еще одного подобного поражения карьера Макгрегора уже не стерпит.