Макгрегор захотел третьего боя с Порье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поблагодарил фанатов за поддержку после поражения американцу Дастину Порье. К своим болельщикам он обратился в Twitter.

Спортсмен признался, что хочет третьего боя с Порье. Макгрегор назвал его отличным соперником.

"Я жду новой схватки", – написал он.

Ранее Макгрегор заявил, что намерен продолжить карьеру после поражения от Дастина Порье на UFC 257. Он отметил, что причиной поражения может быть продолжительный простой между боями. Проблемой для себя он назвал лоукики (удары по ногам).

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в главном событии UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Бой завершился во втором раунде после того, как ирландец пропустил сразу несколько ударов у сетки октагона.

