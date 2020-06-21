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Спорт

09:52

Волков проиграл Блэйдсу в главном поединке турнира UFC

спорт

Фото: AP Photo/Jim Young

Российский боец UFC Александр Волков потерпел поражение в главном поединке турнира в Лас-Вегасе. Все трое судей отдали победу американцу Кертису Блэйдсу – 49:46, 48:47, 48:46.

Перед этим поединком сообщалось, что россиянин мог стать официальным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории в случае победы над Блэйдсом. Обладателем чемпионского титула организации в этом весе является американец Стипе Миочич.

На счету Александра Волкова 31 победа и восемь поражений. Блэйдс выигрывал в поединках 14 раз и два раза проигрывал, еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски готов провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Он подчеркнул, что ему предстоит защита пояса, а затем он будет драться со следующим официальным претендентом. Спортсмен заявил, что уважает чемпиона UFC в легком весе, но "готов навязать Нурмагомедову борьбу в партере".

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