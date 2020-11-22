Теннисист Медведев выиграл Итоговый турнир первым из россиян за 11 лет

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и выиграл Итоговый турнир ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. Таким образом, Медведев стал первым за 11 лет россиянином, который победил на турнире после Николая Давыденко.

"Это был потрясающий матч. Одна из моих лучших побед в карьере. Спасибо Николаю Давыденко, который 11 лет назад вдохновил множество детей в России заниматься теннисом, включая меня", – сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

24-летний россиянин, который занимает четвертое место в рейтинге, выиграл все пять матчей, в том числе обыграв тройку лидеров сезона: Новака Доковича, Рафаэля Надаля и Тима.