Теннисист Медведев выиграл турнир Masters в Париже

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Россиянин Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Теннисист одержал победу на турнире серии Masters в Париже.

В финале 24-летний спортсмен победил представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Медведев в Twitter поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал хорошо выступить на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

До Медведева обладателями трофея становились Марат Сафин, Николай Давыденко и Карен Хачанов. Общий призовой фонд турнира составил 3,15 миллиона евро.

В сентябре Медведев дошел до полуфинала теннисного турнира серии Большого шлема US Open.