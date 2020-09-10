Теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

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Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале теннисного турнира серии Большого шлема US Open. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3, 7:6.
В полуфинале 24-летний Медведев сыграет с победителем пары Алекс де Минор – Доминик Тим. Годом ранее Медведев дошел до финала US Open, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
"Был очень тяжелый матч, Андрей хорошо играл, поэтому я доволен результатом, – сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport. – Сейчас буду отдыхать и готовиться. Постараюсь выиграть и следующий матч".
В данный момент россиянин является пятой ракеткой мира. Медведев и 22-летний Рублев до этого встречались дважды в 2019 году. В обоих матчах победу одержал Медведев. Призовой фонд US Open составляет 53,4 миллиона долларов.
Ранее первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение. Серб попал мячом в линейную судью по ходу матча против Пабло Каррено-Бусты.
Новости мира за 7 сентября: Джоковича сняли с US Open за неспортивное поведение
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