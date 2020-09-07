Джокович извинился за попадание мячом в линейного арбитра

10:15
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Первая ракетка мира Новак Джокович выступил с заявлением после своей дисквалификации на Открытом чемпионате США по теннису, сообщает RT.
Серба дисквалифицировали с турнира из-за того, что он попал мячом в линейного арбитра в неигровой ситуации. Это произошло по ходу поединка с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
"Эта ситуация делает меня очень грустным и опустошенным. Я узнавал, как себя чувствует линейный судья. Судя по полученной информации, она чувствует себя хорошо, слава богу. Я не могу раскрыть ее имя, чтобы сохранить конфиденциальность. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс", – подчеркнул спортсмен.
По его словам, он попал в арбитра мячом ненамеренно. Он выразил надежду, что этот неприятный опыт станет для него жизненным уроком.
"Прошу прощения у организаторов US Open. Я благодарен своей команде и семье за сильную поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной", – добавил Джокович.
Накануне серб попал мячом в линейную судью по ходу матча против Пабло Каррено-Бусты. Проиграв подачу при счете 5:5 в первом сете, он хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Она упала на корт и закашляла, как будто задыхается. Затем ее увели с корта.
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