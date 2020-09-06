Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Сборная России переиграла Венгрию в матче Лиги наций. Встреча, состоявшаяся в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
Счет на 15-й минуте открыл Антон Миранчук. На 33-й минуте преимущество россиян увеличил Магомед Оздоев. В начале второго тайма отличился Марио Фернандес
На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счете, гол забил Роланд Шаллаи. Чуть позже второй гол хозяев забил Неманья Николич.
3 сентября сборная России обыграла команду Сербии. Игра, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:1. В составе россиян отличился Вячеслав Караваев, дубль на счету Артема Дзюбы.
В октябре сборная России проведет товарищеский матч против Швеции (в гостях 8 октября) и две домашние игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: