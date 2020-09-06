Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Сборная России переиграла Венгрию в матче Лиги наций. Встреча, состоявшаяся в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Счет на 15-й минуте открыл Антон Миранчук. На 33-й минуте преимущество россиян увеличил Магомед Оздоев. В начале второго тайма отличился Марио Фернандес

На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счете, гол забил Роланд Шаллаи. Чуть позже второй гол хозяев забил Неманья Николич.

3 сентября сборная России обыграла команду Сербии. Игра, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:1. В составе россиян отличился Вячеслав Караваев, дубль на счету Артема Дзюбы.

В октябре сборная России проведет товарищеский матч против Швеции (в гостях 8 октября) и две домашние игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).