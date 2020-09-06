Пьер Гасли одержал победу на Гран-при Италии

Фото: AP Photo/Luca Bruno, Pool

Гонщик AlphaTauri Пьер Гасли одержал победу на этапе "Формулы-1" Гран-при Италии. Это вторая победа в истории команды из Фаэнцы и первая в карьере французского пилота.

Вторым финишировал гонщик McLaren Карлос Сайнс, третьим – пилот Racing Point Лэнс Стролл. Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят стал девятым.

Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон пришел к финишу седьмым. На 24-м круге гонка была приостановлена из-за аварии пилота Ferrari Шарля Леклера.

Ранее сообщалось, что участники Гран-при Сочи "Формулы-1" получат бесплатные визы для въезда в Россию. Гонка состоится с 24 по 27 сентября.

Российский этап "Формулы-1" проведут в присутствии зрителей. Помимо этого, в Сочи пройдет гонка в рамках "Формулы-2".