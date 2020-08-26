Участники российского этапа "Формулы-1" получат бесплатные визы для въезда в РФ

Фото: Москва 24
Участники Гран-при Сочи "Формулы-1" получат бесплатные визы для въезда в Россию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Участники российского этапа "Формулы-1" получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.
Гран-при Сочи состоится с 24 по 27 сентября. Он будет состоять из свободных заездов, квалификации и гоночного этапа. Российский этап "Формулы-1" проведут в присутствии зрителей. Помимо этого, в Сочи пройдет гонка в рамках "Формулы-2".
В настоящий момент лидером личного зачета "королевских гонок" является британец Льюис Хэмилтон. Он набрал 132 очка. На втором месте находится представитель Нидерландов Макс Ферстаппен с 95 баллами в активе. Не последнюю роль в его нынешнем положении сыграла гонка 70-летия "Формулы-1", которую выиграл пилот команды Red Bull.
На третьем месте закрепился финн Валттери Боттас. Российский гонщик Даниил Квят находится лишь на 16 месте. Благодаря 10 позициям на Гран-при 70-летия и Гран-при Штирии пилот Alpha Tauri получил 2 очка по ходу сезона.
Гран-при России "Формулы-1" состоится 25–27 сентября
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