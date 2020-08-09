Фото: ТАСС/Zuma/Hoch Zwei
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1". Гонка проходила на трассе "Сильверстоун" в Великобритании.
Гран-при Ферстаппен начинал с четвертого места. Гонщик Red Bull также стал лучшим в голосовании "Гонщик дня". После этого Гран-при Ферстаппен вышел на второе место в личном зачете, обогнав финского спортсмена Валттери Боттаса.
На втором месте финишировал британский пилот Льюис Хэмилтон. Также ему принадлежит лучший круг по итогам гонки. Хэмилтон по-прежнему лидирует в общем зачете, опережая Ферстаппена на 30 очков.
Третье место занял финский гонщик Валттери Боттас. Второе и третье место пилотов из Mercedes позволило удержать лидерство в Кубке Конструкторов.
Российский гонщик Даннил Квят, выступающий в этом сезоне за Alpha Tauri, стал десятым, войдя в очковую зону. Это вторая гонка, по итогам которой он смог получить очки. Напомним, что Квят стартовал с 16-й позиции.
Неделю назад, во время Гран-при Великобритании, Квят не доехал до финиша. В результате прокола колеса Даниил сошел с трассы и разбил свой болид.
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