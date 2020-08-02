Квят разбил болид во время Гран-при Великобритании

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Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят попал в аварию на чемпионате "Формулы-1" Гран-при Великобритании, передает РИА Новости.

На повороте он потерял управление и врезался в ограждение. У болида оторвались два колеса и повредилось шасси. Гонщик вышел из машины и извинился по рации перед командой.

"Гонка шла очень хорошо, пока не возник прокол, который закончил наш день", – написал он в своем аккаунте в Instagram.

Победителем четвертого этапа чемпионата стал британский гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. Второе место занял пилот Ред Булл Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим стал монегаск Шарль Леклер на Феррари.

Как и Квят, досрочно закончил гонку после аварии Кевин Магнуссен из Хааса. Напарник Квята француз Пьер Гасли финишировал седьмым.

Следующий этап чемпионата состоится на той же трассе Сильверстоун 7–9 августа.