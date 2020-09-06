Фото: Marko Dimic/PIXSELL/ТАСС
Первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с US Open за неспортивное поведение. Серб попал мячом в линейную судью по ходу матча против Пабло Каррено-Бусты.
Проиграв подачу при счете 5:5 в первом сете, он хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Она упала на корт и закашляла, как будто задыхается. Затем ее увели с корта.
First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.— Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2020
What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6
Ранее сообщалось, что Джокович сдал тест на коронавирус, показавший положительный результат. До этого он участвовал в выставочном турнире в Хорватии, у двух участников которого также выявили коронавирус. Это болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.
Также положительными оказались результаты тестов фитнес-тренера Джоковича и тренера Димитрова. В турнире участвовал россиянин Андрей Рублев, с которым Джокович должен был сыграть в финале.
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