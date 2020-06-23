Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом

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Сербский теннисист Новак Джокович сдал тест на коронавирус, показавший положительный результат, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление спортсмена.
На прошлой неделе лидер рейтинга ATP Джокович участвовал в выставочном турнире в Хорватии, у двух участников которого также выявили коронавирус. Это болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.
Также положительными оказались результаты тестов фитнес-тренера Джоковича и тренера Димитрова. В турнире участвовал россиянин Андрей Рублев, с которым Джокович должен был сыграть в финале.
Сам спортсмен пояснил, что турнир был организован, "когда вирус стал слабее", но "вирус до сих пор присутствует". Джокович выразил сожаление в связи со случаями заражения и надеется, что "ни у кого это не скажется на состоянии здоровья".
Также коронавирус обнаружен у жены теннисиста, тесты детей показали отрицательный результат. Все они пробудут на самоизоляции 14 дней, а через пять дней повторно сдадут тест.
Незадолго до начала теннисного турнира Джокович посетил баскетбольный матч в Белграде. После игры коронавирус выявили у игрока "Партизана" Николы Янковича.
Ранее футболисты московского "Динамо" Шарль Каборе, Себастиан Шиманьски и Клинтон Н' Жи ушли на карантин из-за заражения коронавирусом. Матч 23-го тура российского чемпионата с "Краснодаром" перенесли на июль.
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