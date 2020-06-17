Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

18:34

ФК "Ростов" ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в команде

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футбольный клуб "Ростов" ушел на двухнедельный карантин после того, как шесть футболистов получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба команды.

По неофициальной информации, коронавирус выявлен у Еременко, Хаджикадунича, Байрамяна, Норманна, Попова и Логашова. В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника – это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

19 июня в рамках 23-го тура РПЛ команда должна была сыграть с "Сочи". На 27 июня намечен поединок против тульского "Арсенала", на 1 июля – против "Краснодара".

В издании "Спорт-экспресс" утверждают, что РФС пока не рассматривает вариант досрочного завершения сезона в связи со вспышкой коронавируса в ростовском клубе. Команде либо присудят поражения в ближайших матчах, либо игры перенесут на более поздний срок.

Сезон РПЛ будет возобновлен с 19 июня. Также продолжится розыгрыш Кубка России. При этом футболистам запретили обниматься при праздновании голов и жать друг другу руки перед матчами.

Российские спортсмены возвращаются к тренировкам на базах

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать