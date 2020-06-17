ФК "Ростов" ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в команде

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Футбольный клуб "Ростов" ушел на двухнедельный карантин после того, как шесть футболистов получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба команды.

По неофициальной информации, коронавирус выявлен у Еременко, Хаджикадунича, Байрамяна, Норманна, Попова и Логашова. В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника – это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

19 июня в рамках 23-го тура РПЛ команда должна была сыграть с "Сочи". На 27 июня намечен поединок против тульского "Арсенала", на 1 июля – против "Краснодара".

В издании "Спорт-экспресс" утверждают, что РФС пока не рассматривает вариант досрочного завершения сезона в связи со вспышкой коронавируса в ростовском клубе. Команде либо присудят поражения в ближайших матчах, либо игры перенесут на более поздний срок.

Сезон РПЛ будет возобновлен с 19 июня. Также продолжится розыгрыш Кубка России. При этом футболистам запретили обниматься при праздновании голов и жать друг другу руки перед матчами.