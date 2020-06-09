Футболистам РПЛ запретили праздновать голы объятиями

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Футболистам Российской Премьер-лиги (РПЛ) официально запретили обниматься при праздновании голов и жать друг другу руки перед матчами. Об этом сообщает Российский футбольный союз в Instagram.
"Футбол возвращается на стадионы. В нем появились еще одни правила. Чтобы сохранить безопасность и здоровье игроков, объятия и другие контакты при праздновании голов запрещены", – указано в материалах организации.
В подтрибунных помещениях игроков обяжут держать дистанцию в 2 метра.
Ранее аналогичные ограничительные меры приняли в некоторых других лигах, в частности в немецкой Бундеслиге. Футболистам разрешено касаться друг друга только локтями.
Сезон РПЛ будет возобновлен с 19 июня. Также продолжится розыгрыш Кубка России.
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