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Москва 24

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Спорт

09 июня, 20:17

Футболистам РПЛ запретили праздновать голы объятиями

спорт безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Футболистам Российской Премьер-лиги (РПЛ) официально запретили обниматься при праздновании голов и жать друг другу руки перед матчами. Об этом сообщает Российский футбольный союз в Instagram.

"Футбол возвращается на стадионы. В нем появились еще одни правила. Чтобы сохранить безопасность и здоровье игроков, объятия и другие контакты при праздновании голов запрещены", – указано в материалах организации.

В подтрибунных помещениях игроков обяжут держать дистанцию в 2 метра.

Ранее аналогичные ограничительные меры приняли в некоторых других лигах, в частности в немецкой Бундеслиге. Футболистам разрешено касаться друг друга только локтями.

Сезон РПЛ будет возобновлен с 19 июня. Также продолжится розыгрыш Кубка России.

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