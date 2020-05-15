Российскую Премьер-лигу решили доиграть. Как это будет

Исполком РФС принял решение возобновить сезон Российской Премьер-лиги 21 июня. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, каким будет формат игр в оставшейся части чемпионата и с какими проблемами могут столкнуться футбольные функционеры.

Каков формат

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До конца сезона матчи РПЛ пройдут на домашних стадионах команд, но без зрителей. Футболистов и персонал клубов при этом регулярно будут тестировать на коронавирус. Оставшиеся восемь туров уместятся в интервал с 21 июня по 22 июля. По этой причине частотность игр станет крайне высокой – как у топовых клубов в еврокубковый период. Команды будут играть через два дня на третий: четыре тура придутся на выходные, еще четыре – на середину недели. Однако такой плотный график должно компенсировать нововведение от ФИФА – клубы временно смогут проводить пять замен за матч.



Доиграть планируется и Кубок России. Четвертьфинал турнира намечен на 24 июня, 18-19 июля пройдет полуфинал. Решающий матч за титул предполагается провести 25 июля. Однако есть ключевой момент – теперь РФС и РПЛ должны согласовать возобновление сезона с органами власти. По словам президента футбольного союза Александра Дюкова, премьер-министр должен подписать распоряжение в ближайшие дни. В этом же документе прописаны механизмы возвращения в российские клубы легионеров.

Но, помимо этого, нужно будет получить одобрение и от региональных властей. А разработанный РФС регламент необходимо утвердить в Роспотребнадзоре. Если на каком-то этапе возникнут проблемы с согласованием или по какой-то иной причине российский чемпионат продолжить все же не получится (или получится, но он снова будет приостановлен), результаты зафиксируют по последнему полностью сыгранному туру. По итогам этого определится как чемпион и команды, попавшие в еврокубки, так и две команды (15-е и 16-е места), которые вылетят.

Что будет с ФНЛ и ПФЛ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Пожалуй, самые спорные моменты заседания исполкома касались Футбольной национальной лиги и Первенства футбольной лиги – оба турнира завершены досрочно. Как утверждает Дюков, РФС прорабатывал возможности возобновления этих чемпионатов, но не нашел подходящего решения. К тому же за окончательное завершение ФНЛ и ПФЛ выступило большинство клубов. Поэтому итоговые результаты зафиксировали исходя из результатов по состоянию на последний тур. Таким образом, в Премьер-лигу вышли волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", которые займут места двух последних команд РПЛ.

Однако в этом решении есть несколько проблем. Первая – отрыв лидера ФНЛ от четвертого места составил всего три очка: "Ротор" набрал 56 очков, а "Торпедо" – 53. Но куда драматичнее то, что "Чертаново", имея в активе столько же, сколько и "Химки" (54 очка), оказался на третьем месте, тогда как подмосковный клуб вышел в высший дивизион. Вторая проблема заключается в том, что в обычное время подобную несправедливость можно было бы исправить стыковыми матчами. Однако в этом году их решено не проводить. По словам Дюкова, на это в календаре РПЛ попросту нет времени.

Более того, теоретически может получиться так, что ни один клуб из ФНЛ вообще не попадет в Премьер-лигу. Дело в том, что для повышения в классе "Ротору" и "Химкам" нужно будет пройти лицензирование. И если у кого-то из клубов возникнут трудности, его место займет не следующий в таблице клуб Футбольной национальной лиги ("Чертаново" или "Торпедо"), а 15-я или даже 16-я команда РПЛ.



Что с футболом в остальном мире

Фото: AP/Martin Meissner

Мировой футбол постепенно возвращается в нашу жизнь. 16 мая будут сыграны первые после перерыва матчи немецкой Бундеслиги. Эти и последующие встречи также пройдут без зрителей. Кроме того, Немецкий футбольный союз подготовил четкий регламент, предусматривающий мельчайшие детали организации матчей в условиях пандемии: количество человек (не больше 322, в том числе футболисты, тренерский штаб, персонал, журналисты и так далее), формат общения друг с другом и даже расписание прибытия и отбытия людей, работающих на матче.

Что касается других топ-чемпионатов, то многие из них еще готовятся к возобновлению в похожем формате и планируют рестарт сезона на начало лета. Так, испанская Ла Лига и Английская Премьер-лига должны вернуться 12 июня. Итальянская Серия А также заявила о готовности возобновить чемпионат 13 июня. А французская Лига 1, которая несколько недель назад объявила о досрочном завершении сезона, может стартовать уже 17 июня.