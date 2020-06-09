РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский футбольный союз утвердил регламент возобновления РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Документ вступил в силу после заседания исполнительного комитета организации. Регламент, в который входит календарь оставшейся части сезона-2019/2020, также был рассмотрен на общем собрании команд национального первенства.

Кроме того, на заседании также был утвержден регламент Кубка России. Кроме того, было принято решение о проведении полуфинального матча между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге. Турнир начнется матчем 1/4 финала между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом".

Матчи РПЛ возобновятся 19 июня. Матчи будут проходить со зрителями, однако вход на стадион будет ограничен 10% от общей заполняемости арены. 19 июня состоятся матчи "Крылья Советов" – "Ахмат" (18:00) и "Сочи" – "Ростов" (20:00).