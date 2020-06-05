Болельщикам не разрешат посещать выездные матчи чемпионата России по футболу

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Болельщики гостевых клубов не смогут посещать матчи чемпионата России по футболу после его возобновления, сообщается на сайте Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Клубы на общем собрании по видеосвязи обсудили возобновление тренировочного процесса и проведения матчей: порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клуба, болельщиков и журналистов.
Отмечается, что зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщикам гостевых клубов на матчах присутствовать не разрешается. Представители СМИ должны будут соблюдать все требования безопасности.
Послематчевые пресс-конференции будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие стороны. Летнее трансферное окно откроется 26 июля и закроется 19 сентября.
Регламент опубликуют после утверждения на исполкоме Российского футбольного союза.
Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.
Чемпионат возобновится 19 июня. В этот день в рамках 23-го тура сыграют "Крылья Советов" и "Ахмат" (18:00), а также "Сочи" и "Ростов" (20:00). Центральным матчем 20 июня станет ЦСКА – "Зенит" (19:00).
Министр спорт РФ Олег Матыцин сообщил, что футбольные болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках. Он отметил, что обеспечение безопасности спортсменов, тренеров и болельщиков является исключительно важной задачей.
Российские футбольные турниры всех уровней были остановлены из-за пандемии коронавируса. Сезон уже официально решили завершить в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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