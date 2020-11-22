Медведев впервые обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира

Фото: TASS/AP/John Walton
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля впервые в карьере и вышел в финал Итогового турнира ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:6, 6:7, 6:3. В результате Медведев стал первым россиянином в финале Итогового турнира за 11 лет после победы Николая Давыденко.
В решающем матче 24-летний россиянин сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который оказался сильнее серба Новака Джоковича 7:5, 6:7, 7:6.
"Рад победить в очень сложном матче. Он сложился довольно странно, потому что во втором сете при счете 5:4 Надаль подавал на матч, но я сумел переломить ход встречи. Перестроил тактику и заслуженно победил. Определенно, это одна из лучших побед в моей карьере", – сказал Медведев после матча в эфире телеканала Eurosport.
Он также выразил сожаление, что у Тима больше времени на отдых перед финалом, который пройдет в воскресенье, однако россиянин постарается сделать все возможное для победы.
Встреча с Тимом станет четвертой для Медведева, счет в серии 3:1 в пользу австрийца. В последнем матче россиянин уступил в полуфинале Открытого чемпионата США (2:6, 6:7, 6:7).
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