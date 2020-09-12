Медведев не смог выйти в финал US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке, сообщает "Р-Спорт".

В полуфинале US Open россиянин уступил австрийцу Доминику Тиму со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча длилась 2 часа 55 минут.

Медведев сделал 12 эйсов, тогда как его соперник – 2, совершил 4 двойные ошибки против 3-х Тима, опередил его по числу активно выигранных мячей – 29 против 22, допустил 44 невынужденных ошибки – у Тима 33. Счет очного противостояния стал 3–1 в пользу австрийца.

Соперником Тима в финале турнира будет представитель Германии Александр Зверев.

В четвертьфинале теннисного турнира серии Большого шлема US Open Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева .

Годом ранее Медведев дошел до финала US Open, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В данный момент россиянин является пятой ракеткой мира. Призовой фонд US Open составляет 53,4 миллиона долларов.

Первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение. Серб попал мячом в линейную судью по ходу матча против Пабло Каррено-Бусты.