Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Встреча в Лондоне завершилась в двух сетах – 6:3, 6:3. Победа позволила 24-летнему россиянину выйти в полуфинал турнира.

Соперником Медведева станет победитель встречи, в которой сыграют Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль.

Медведев стал первым россиянином в полуфинале Итогового турнира за 11 лет после победы в турнире Николая Давыденко.

9 ноября Медведев выиграл первый титул в сезоне. Теннисист одержал победу на турнире серии Masters в Париже.