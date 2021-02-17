В полуфинал Australian Open впервые в истории вышли два российских теннисиста

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В полуфинале открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) впервые в истории оказались сразу двое российских теннисистов – Аслан Карацев и Даниил Медведев.
Последний обыграл Рублева в трех сетах на стадии четвертьфинала (7:5, 6:3, 6:2), а Карацев стал первым дебютантом турнира Большого шлема в истории мужского профессионального спорта, который дошел до полуфинала. Он одержал победу в четырех сетах над болгарином Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).
Даниил Медведев в полуфинале сойдется с победителем противостояния между испанцем Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом из Греции. Карацев сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.
Ранее мужская сборная России стала обладателем Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Сборная РФ по теннису выиграла Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов
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