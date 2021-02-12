Российские конькобежцы вошли в тройку в командной гонке на чемпионате мира

Фото: ТАСС/AP/Toru Hanai

В командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходившей в нидерландском Херенвене, мужская сборная России по конькобежному завоевала бронзу.

Победителем стала сборная Нидерландов с результатом 3 минуты 41,429 секунды. Вторыми стали канадцы (+0,28 секунды). Третий результат (+1,23) показали россияне Данила Семериков, Руслан Захаров и Сергей Трофимов.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда сборная России выступает в Нидерландах под названием RSU и флагом Союза конькобежцев России.

Ранее стало известно, что биатлонисты, тренеры и специалисты сборной России не смогут публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.