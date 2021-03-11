Норвегия отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на дисквалификацию Йоханнеса Клебо по итогам гонки чемпионата мира на 50 километров классическим стилем.
Как заявил изданию Dagbladet спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг, апелляция была отозвана по просьбе самого спортсмена.
"Он хочет, чтобы лыжные гонки были выиграны на стадионе, а не юридическим путем, – сказал Бьервиг. – Мы поддерживаем Йоханнеса и сразу же связались с FIS, когда он заявил о своем желании.
Он подчеркнул, что национальная федерация заинтересована в поиске лучших решений для всех участников инцидента. Сам Клебо сообщил в своем Instagram, что пережил несколько трудных дней в эмоциональном плане.
"Я потерял это чувство (победы) в воскресенье. Я всегда буду верить, что не сделал ничего плохого, и что я никому не препятствовал. Но теперь я покончил с этим делом, и мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира," – написал лыжник.
В воскресной гонке первым финишировал Клебо, его соотечественник Эмиль Иверсен стал вторым, россиянин Александр Большунов – третьим. Большунов, шедший первым, на финишной прямой сломал палку в борьбе с Клебо, в результате чего пропустил норвежцев вперед.
Эпизод был рассмотрен судьями, после чего Клебо дисквалифицировали, победу присудили Иверсену, а россиянин получил серебро.
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