"Спартак" одержал гостевую победу над "Ростовом" впервые с 2013 года

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Футболисты московского "Спартака" обыграли "Ростов" со счетом 3:2 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась на "Ростов-Арене" в присутствии рекордного числа 32 888 зрителей для текущего сезона. В составе победителей голы забили Виктор Мозес (23-я минута) и Александр Соболев (44, 58).

У проигравших отличился Георгий Махатадзе (32), на 27-й минуте в свои ворота забил защитник "Спартака" Павел Маслов.

"Спартак" впервые с 8 декабря 2013 года победил "Ростов" в гостях, тогда красно-белые выиграли хозяев поля со счетом 1:0.

Ранее футбольный клуб ЦСКА одержал первую победу под руководством нового тренера команды Ивицы Олича. Все голы матча были забиты с пенальти, причем судья назначил суммарно 4 одиннадцатиметровых – для РПЛ это рекорд.