В финале Лиги чемпионов сыграют два английских клуба

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Лондонский "Челси" выиграл дома у мадридского "Реала" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0).

Первая игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1. Таким образом, синие вышли в финал турнира. Во втором матче голы забили Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85).

Мадридский клуб еще ни разу в истории не обыгрывал "Челси": у "Реала" три поражения, еще две встречи закончились вничью.

29 мая в Стамбуле "Челси" встретится с другим английским клубом "Манчестер Сити". Днем ранее подопечные Пепа Гвардиолы обыграли парижский "Пари Сен-Жермен".

Второй раз за три сезона в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды. В 2019 году в Мадриде играли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

"Челси" становился победителем турнира в 2012 году. Тогда синие обыграли мюнхенскую "Баварию". Лондонцы также уступили в финале 2008 года в Москве "Манчестер Юнайтед".