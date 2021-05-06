"Торпедо" планирует играть в "Лужниках" при выходе в РПЛ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большая спортивная арена (БСА) "Лужники" является приоритетным вариантом домашнего стадиона для столичного "Торпедо" в случае выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Как сообщил ТАСС пресс-атташе "Торпедо" Дмитрий Ганичев, в данный момент ведутся подготовительные работы для прохождения лицензирования в РПЛ.

По его словам, клуб рассматривает два варианта: участие в РПЛ при решении спортивных задач и выступление в ФНЛ в случае, если команда не попадет в стыковые матчи.

В июле 2020 года стадион имени Эдуарда Стрельцова, где ранее выступало "Торпедо", был закрыт на реконструкцию. Сейчас команда проводит матчи в Спортгородке в "Лужниках".

В случае выхода в премьер-лигу команде потребуется арендовать стадион, соответствующий критериям чемпионата, для прохождения лицензирования (не менее 10 тысяч зрителей).

Ганичев добавил, что также был контакт со стадионом столичного "Спартака", но приоритетным вариантом являются "Лужники", так как "инфраструктура комплекса хорошо знакома".

"Торпедо" после 39 игр с 68 очками занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Отставание от идущей четвертой "Алании" из Владикавказа составляет пять очков, четвертая позиция позволяет команде сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.

Ранее самарские "Крылья Советов", "Алания" и "Оренбург" тоже не получили лицензию для участия в РПЛ. До 12 мая клубы должны устранить предъявленные им замечания.