Клубы РПЛ выступили против включения "Оренбурга" в лигу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали против включения "Оренбурга" в высший дивизион.
В настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Эта позиция дает право напрямую выйти в РПЛ.
Однако стадион "Оренбурга" не соответствует требованиям по вместимости (не менее 10 тысяч зрителей). В этой связи команда не сможет пройти необходимую процедуру лицензирования.
РПЛ считает, что должен быть соблюден спортивный принцип, однако все участники соревнований обязаны строго соответствовать критериям, передает "Спорт-Экспресс".
При этом само голосование не имело юридической силы. Окончательное решение по допуску в премьер-лигу должна принять комиссия Российского футбольного союза (РФС).
Кроме того, команде должно даться время для исправления ситуации. В крайнем случае можно заявить запасной стадион, который будет соответствовать критериям.
Пока напрямую в высший дивизион вышли самарские "Крылья Советов". На вторую путевку в случае недопуска "Оренбурга" претендует идущий третьим "Нижний Новгород".
Стыковых матчей с участием 13-го коллектива РПЛ не будет – в них сыграет только клуб, финишировавший 14-м.
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