Клубы РПЛ выступили против включения "Оренбурга" в лигу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали против включения "Оренбурга" в высший дивизион.

В настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Эта позиция дает право напрямую выйти в РПЛ.

Однако стадион "Оренбурга" не соответствует требованиям по вместимости (не менее 10 тысяч зрителей). В этой связи команда не сможет пройти необходимую процедуру лицензирования.

РПЛ считает, что должен быть соблюден спортивный принцип, однако все участники соревнований обязаны строго соответствовать критериям, передает "Спорт-Экспресс".

При этом само голосование не имело юридической силы. Окончательное решение по допуску в премьер-лигу должна принять комиссия Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, команде должно даться время для исправления ситуации. В крайнем случае можно заявить запасной стадион, который будет соответствовать критериям.

Пока напрямую в высший дивизион вышли самарские "Крылья Советов". На вторую путевку в случае недопуска "Оренбурга" претендует идущий третьим "Нижний Новгород".

Стыковых матчей с участием 13-го коллектива РПЛ не будет – в них сыграет только клуб, финишировавший 14-м.