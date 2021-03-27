Милонов раскритиковал арбитра Левникова за участие в акции Black Lives Matter

Фото: TASS/ZUMA/Will Palmer

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал российского футбольного арбитра Кирилл Левникова, который опустился на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter (BLM).

Это произошло перед стартом отборочной игры чемпионата мира 2022 года Англия – Сан-Марино (5:0).

"Если он судья РФ, то, конечно, он должен вести себя более достойно, а не участвовать в дешевых перфомансах в поддержку ЛГБТ и чернокожих обиженок", – сказал парламентарий.

Российский судья встал на колено в поддержку акции BLM перед матчем футбольных сборных Англии и Сан-Марино.



Игру судила российская бригада арбитров. Перед матчем все игроки преклонили колено, к ним присоединился и главный судья встречи Кирилл Левников. pic.twitter.com/1BGX84tNic — RT на русском (@RT_russian) March 26, 2021

По словам Милонова, "сегодня он перед ними ползает, завтра он еще перед кем-то ползает". В таком случае называть себя российским судьей недопустимо, считает депутат.

В интервью Sport24 Милонов выразил мнение, что Левников "пошел на поводу у англичан, показав свою слабость, показав свою предвзятость".

"Судья не должен быть предвзятым, он должен показывать свою позицию, свою аполитичность, а тут получается, что он выступил, как политический активист", – заключил Милонов.

17 марта российская бригада арбитров по главе с Сергеем Карасевым не присоединилась к акции BLM перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссией".