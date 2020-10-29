УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено перед матчем с "Челси"

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали отказ нескольких футболистов "Краснодара" вставать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter перед матчем с "Челси" в Лиге чемпионов.

"Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным", – приводит RT заявление пресс-службы организации.

Матч второго тура группового этапа турнира завершился победой лондонского клуба – 4:0. В составе "Челси" голы забили Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76), Хаким Зиеш (79) и Кристиан Пулишич (90).

После двух матчей "Краснодар" сумел набрать одно очко. На счету "Челси" 4 балла. Следующий матч "Краснодара" в Лиге чемпионов состоится 4 ноября. Российская команда сыграет с "Севильей".