ФК "Краснодар" разгромно проиграл "Челси" в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение от лондонского "Челси" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе в Краснодаре. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу английской команды.
В составе "Челси" голы забили Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76), Хаким Зиеш (79) и Кристиан Пулишич (90). Кроме того, на 14-й минуте пенальти не забил футболист лондонского клуба Жоржиньо.
После двух матчей "Краснодар" сумел набрать одно очко. На счету "Челси" 4 балла.
Следующий матч "Краснодара" в Лиге чемпионов состоится 4 ноября. Российская команда сыграет с "Севильей".
Ранее "Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов. Встреча в Черкизове завершилась со счетом 1:2.
"Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов