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Спорт

28 октября, 23:36

ФК "Краснодар" разгромно проиграл "Челси" в Лиге чемпионов

спорт

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение от лондонского "Челси" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе в Краснодаре. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу английской команды.

В составе "Челси" голы забили Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76), Хаким Зиеш (79) и Кристиан Пулишич (90). Кроме того, на 14-й минуте пенальти не забил футболист лондонского клуба Жоржиньо.

После двух матчей "Краснодар" сумел набрать одно очко. На счету "Челси" 4 балла.

Следующий матч "Краснодара" в Лиге чемпионов состоится 4 ноября. Российская команда сыграет с "Севильей".

Ранее "Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов. Встреча в Черкизове завершилась со счетом 1:2.

"Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов

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