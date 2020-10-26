ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в чемпионате России

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:1.

В компенсированное к первому тайму время Федор Чалов реализовал пенальти, на 50-й и 58-й минутах отличился Никола Влашич, по одному мячу забили Арнор Сигурдссон (86) и Иван Обляков (87).

У "Арсенала" забитым голом отметился Лука Джорджевич (78).

Армейцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, опередив питерский "Зенит".

7 декабря в Цюрихе состоится церемония жеребьевки отборочного чемпионата мира по футболу 2022 года в европейской зоне. Финальная часть спортивного события состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.