Фото: twitter.com/fcsm_official

Московский "Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, несмотря на поражение от красноярского "Енисея".

В нынешнем году турнир сформирован по системе с групповым раундом. Встреча группы 2 прошла в Красноярске, где победили хозяева поля – единственный гол забил аргентинский нападающий "Енисея" Хуан Лескано.

Результат матча привел к тому, что у всех команд в группе – "Спартака", "Енисея" и "Родины" – было по три очка. Тем не менее лучшей командой стал именно столичный коллектив за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В минувшие выходные "Спартак" одержал победу над "Химками" в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Столичный коллектив укрепил лидерство в национальном чемпионате.

