ФК "Спартак" оштрафовали на 300 тыс рублей за несоблюдение санитарных норм

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Тушинский суд столицы оштрафовал на 300 тысяч рублей московский "Спартак" за нарушения санитарных норм на матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом", сообщает Агентство "Москва".

"Назначить штраф в 300 тысяч рублей", – огласила решение судья Оксана Матухно.

Представитель клуба, в свою очередь, пояснил, что на игре были задействованы 745 контролеров-распорядителей, которые делали замечания тем, кто не соблюдал режим. Но на требования реагировали не все, а силой выводить болельщиков стюарды не имели права.

Он также отметил, что билеты продавали в шахматном порядке, а на входе посетители могли бесплатно получить защитные маски и перчатки. Перед матчем их было закуплено 58 тысяч штук.

Матч состоялся 3 октября на стадионе "Открытие Арена". На игре присутствовали более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек.

На матче выявили грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, не соблюдались безопасная дистанция и масочно-перчаточный режим болельщиками обеих команд.