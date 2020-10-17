"Спартак" одержал победу над "Химками"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский "Спартак" одержал победу над подмосковными "Химками" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Химках завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В составе гостей отличились Александр Кокорин (58-я минута, с пенальти), Эсекель Понсе (63) и Джордан Ларссон (77).

У "Химок" забивали арендованный у "Спартака" Резиуан Мирзов (48) и Брайан Идову (85).

Московский клуб с 24 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая "Зениту" по дополнительным показателям. "Химки" находятся на 14-й позиции с шестью очками.

Следующий матч "Спартак" проведет 24 октября в гостях против "Краснодара". Химки на следующий день сыграют на выезде против "Ростова".

Ранее московский "Локомотив" победил "Уфу". Автором единственного гола стал полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, отличившийся на 68-й минуте.