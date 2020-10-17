Гол Крыховяка принес "Локомотиву" победу над "Уфой"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Московский "Локомотив" победил "Уфу" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Игра в Москве завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк, отличившийся на 68-й минуте.

"Локомотива" с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее "Зенит" одержал победу над "Сочи" – 3:1. Питерцы набрали 24 очка и стали единоличными лидерами чемпионата.

В активе "Сочи" 19 очков, клуб находится на четвертой строчке.