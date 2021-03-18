Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: imago images/Eibner/TASS/Sascha Walther
Определились все участники 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. По результатам последних матчей, в следующую стадию турнира вышли мюнхенская "Бавария" и лондонский "Челси".
"Бавария" в ответном матче 1/8 финала победила итальянский клуб "Лацио". Матч прошел в Мюнхене и завершился со счетом 2:1.
В составе "Баварии" мячи забили Роберт Левандовский (33-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (73). За "Лацио" гол на счету Марко Пароло (82).
Английский футбольный клуб "Челси" оказался сильнее испанского "Атлетико". Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Хаким Зиеш (34-я минута) и Эмерсон (90+4).
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 19 марта.
Накануне в четвертьфинал турнира вышли "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид". В то же время итальянская "Аталанта" и немецкая "Боруссия" (Менхенгладбах) вылетели из соревнования.
На прошлой неделе в следующий раунд Лиги чемпионов прошли английский "Ливерпуль", португальский "Порту", французский ПСЖ и германская "Боруссия" (Дортмунд).
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